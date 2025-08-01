Пятница, 1 Августа 2025 16:53

АрмИнфо. Следственный комитет Армении вернул телефон депутату парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегаму Манукяну. Он был незаконно изъят в ходе обысков в доме депутата вначале июля этого года. Тогда же был задержан его сын Тарон Манукян.

"В результате неконституционных, позорных действий следственных органов Армении, когда они силой украли мой личный мобильный телефон из квартиры, я получил возможность пользоваться социальными сетями только спустя 21 день. Вчера вечером, без единого объяснения, извинения или разъяснения, следователь Следственного комитета Армении вернул мне телефон, не сказав ни слова", - отметил Манукян.

Он также пообещал обнародовать в ближайшее время представить, какие незаконные действия сотрудники правоохранительных органов совершили с данными его телефона в эти дни.

Депутат также напомнил, что Генеральный прокурор проявляет полное безразличие, молчаливо игнорируя его два заявления о преступлениях, направленных ему в связи с этим инцидентом.