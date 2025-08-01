Пятница, 1 Августа 2025 11:14

АрмИнфо. Антикоррупционный суд Армении принял в производство иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего начальника Главного управления государственной охраны полиции Арама Закаряна.

Согласно надзорному органу, конфискации в пользу Республики Армения подлежат: 2 объекта недвижимости в Ереване, 1 долевое участие в юридическом лице, 14 миллионов 203 тысячи драмов - в качестве остатка незаконных денежных средств.

Напомним, что Закарян находится в системе полиции с 1982 года. В 2004-2010 годах он был начальником Управления государственной защиты полиции, в 2011 году - начальником Академии образовательного комплекса полиции, в 2011-2013 годах - начальником Армавирского регионального управления полиции РА, с 15 апреля 2013 года по 3 октября 2014 года - начальником Главного управления уголовного розыска полиции РА, 3 октября 2014 года был назначен начальником Главного штаба полиции РА, в 2016 году был назначен начальником Главного управления государственной охраны полиции Армении и занимал эту должность до июня 2018 года.

Бывший начальник Главного управления государственной охраны полиции обвиняется в том, что используя свое служебное положение, организовал хищение особо крупных сумм, уплаченных хозяйствующими субъектами по договорам на осуществление охраны объектов.