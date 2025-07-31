Четверг, 31 Июля 2025 15:07

АрмИнфо. Нагорно-Карабахский конфликт показал, что роль малых стран может быть велика, и в этом смысле Армения имеет возможности изменить ситуацию в регионе. Такое мнение в беседе с АрмИнфо выразил кавказовед Карен Игитян, которому армянские власти ранее запретили въезд в страну, касаясь попыток азербайджано-турецкого тандема заполучить экстерриториальный коридор через Сюник Армении.

Эксперт уверен, что реализация турецко-азербайджанского проекта, который свяжет Азербайджан с Нахиджеваном через территорию Армении, изменит всю конфигурацию на Южном Кавказе. "В частности, Турция получит прямой выход на Среднюю Азию, что резко усилит ее позиции, и

будет использовано против России и Ирана. Армения же, в свою очередь, в результате данного шага окажется в изоляции, поскольку останется единственно действующая граница с Грузией", - подчеркнул он.

Игитян при этом заметил, что именно эту цель преследует турецко-азербайджанский тандем. По словам эксперта, обе страны в их долгосрочных планах не видят Армению на карте Кавказа, а если даже и рассматривают, то только в качестве анклава, окруженного Азербайджаном и Турцией со всех сторон. "Если мы хотим понять, что в реальности Азербайджан и Турция хотят от Армении, то мы должны обратить внимание на требования, которые выдвигала Турция в 1918 и в 1920 году, а также Азербайджан в 1919 году к нашей стране. В обоих случаях мы заметим, что никакой транзитной роли для Армении не было предусмотрено. Вообще, в планах Турции и Азербайджана Армении или не должно быть, или же это очень маленькое государство, которое в любой момент может быть ими уничтожено. Для Азербайджана Армения и вовсе так называемый "Западный Азербайджан"", - заметил кавказовед.

При этом он уверен, что уже сегодня азербайджано-турецкий тандем реализовывает этот проект. Игитян считает, что Турция и США пытаются заполучить коридор, не контролируемый со стороны Армении или России, для того, чтобы в будущем беспрепятственно перебрасывать военную технику в Среднюю Азию, в рамках планируем конфронтации.

"Причем, создание новой зоны конфликта в Средней Азии, будет направлено вновь против России. Соответственно, для США проект позволяет реализовать долгосрочную стратегию по "сдерживанию" России и Ирана, изоляции их друг от друга, и создание новых очагов напряженности, благодаря которым большие ресурсы этих стран будут направлены в нужное для США русло", - продолжил эксперт.

Игитян при этом уверен, что присутствие американской частной компании на территории Армении будет представлять из себя реализацию все того же коридора, поскольку будет по сути являться передачей контроля над дорогой американцам, что тоже ослабит позиции Армении. "Передача контроля над дорогой частной компании вызывает ряд вопросов. Например, будет ли эта американская компания привлекать участие турецкого капитала и можно ли это будет в целом отследить. Будет ли она передаваться впоследствии каким-то странам, например Турции и так далее. Однако неоспоримо одно, передача контроля над маршрутом США приведет, в конечном итоге, к изоляции Армении от Ирана, а также бесконтрольным поставкам вооружений на Кавказ и в Среднюю Азию", - уверен эксперт.

Вместе с тем, как обратил внимание Игитян, экстерриториальный коридор угрожает жизненно важным интересам Ирана и России. В частности, с его слов, для Ирана создание подобного коридора означает потерю границы с Арменией, в результате чего на севере Иран будет фактически граничить только со странами, входящими в Организацию тюркских государств (ОТГ). По его словам, именно поэтому Иран предпримет все возможные действия для недопущения "прорубания" коридора на земле.

"В Иране этот проект называют "натовский туранский коридор". В Тегеране хорошо понимают, что в случае его открытия, и тем самым потери альтернативного маршрута через Армению, Турция и Азербайджан могут либо заблокировать все транспортные потоки из Ирана на север, либо настолько повысить цены за транзит, что Ирану они станут невыгодны. Тем самым Иран потеряет сухопутную связь с севером на Кавказском направлении. А в случае, если реализация проекта приведет еще и к резкому возрастанию роли Турции, и в целом, НАТО в Средней Азии, то Иран потеряет и возможность связи с Россией по среднеазиатскому маршруту. Тоже самое касается и России. Так называемый "Зангезурский коридор" заблокирует выход России на юг по независящим от НАТО маршрутам, по крайней мере, по суше", - пояснил кавказовед.

В этом ключе эксперт констатировал, что сегодня сдерживающими факторами для реализации этого проекта в первую очередь являются позиции России и Ирана. Политолог заметил, что Иран сконцентрировал на севере достаточно крупные военные силы и на постоянной основе заявляет о неприемлемости открытия коридора и нарушения суверенитета Армении.

При этом он уверен, что сегодняшняя занятость России на Украине вовсе не означает, что она не среагирует на попытки заполучения этого маршрута ее противниками.

"Вряд ли Азербайджан хочет столкнуться с российской армией, которая, в случае завершения войны с Украиной, может переместиться на Кавказ. Надо заметить, что речь идет о крупной армии, которая прошла через тяжелые бои и обрела тем самым уникальный опыт ведения современной войны", - заметил эксперт.

Вместе с тем эксперт не видит возможностей для реализации правительственного проекта "Перекресток мира", который, со слов армянских властей укладывается в глобальные маршруты, проходящие через регион и "откроет для Армении новые возможности".

"Турция и Азербайджан десятилетиями держали Армению в изоляции и не собираются ее снимать. Возможностей для реализации "Перекрестка мира" я не вижу, поскольку страны, которые должны в рамках этого проекта открыть свои границы и наладить добрососедские отношения, этого не хотят. Мы это видим по политике, которую проводят, например, Азербайджан и Турция. Более того, Азербайджан вовсе на всех платформах продвигает риторику о том, что Армения - это "Западный Азербайджан", где должны жить азербайджанцы, с "гарантиями безопасности" и заранее оговоренными правами. Учитывая намерения сторон, я считаю, что этот проект невозможно реализовать, более того, никто не будет рассматривать его как альтернативу тому маршруту, который азербайджано-турецкий тандем пытаются заполучить", - уверен Игитян.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что Армения, по сути, уже является транзитной страной, и может ею быть и дальше, если будет продвигать, например, развитие инфраструктуры в рамках международно-транспортного коридора "Север-Юг". Игитян заверил, что в этом случае транзитная роль Армении будет только усиливаться. "Армения действительно может многое изменить в регионе, будь то посредством поиска новых союзников, перевооружения армии, недопущения разговоров с позиции силы, например "или вы отдаете "добровольно", или мы забираем это силой". У Армении в дальнейшем есть перспективы проводить совершенно иную политику, более того, эти возможности есть и сейчас. А в будущем, при правильном подходе, их может стать гораздо больше", - резюмировал эксперт.

Напомним, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем, Азербайджан пытается исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.