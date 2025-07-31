Четверг, 31 Июля 2025 14:26

АрмИнфо. Полицейскую гвардию Армении оснастят бронетранспортерами БТР-80 и БРДМ-2. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Как говорится в пояснении к документу, 24 октября 2024 года был принят Закон <О полицейской гвардии>, согласно которому при участии в проведении антитеррористических операций или выполнении специальных задач в рамках военных действий, проводимых на территории, объявленной на военном положении, служащий полицейской гвардии приказом Начальника полиции вправе применять специальные средства, входящие в состав вооружения полицейской охраны, перечень которых определяется Правительством, в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий, предусмотренных законом.

Решение вступит в силу 1 ноября 2025 года.

Отметим, что Полицейская гвардия была создана на базе войск полиции, Главного управления государственной охраны полиции и специальных подразделений полиции. Гвардия находиться под общим руководством начальника полиции. Она будет действовать под гражданским управлением и парламентским контролем. Тем самым, сфера полиции будет опираться на четыре основные структуры - Патрульную службу, Уголовную полицию, Муниципальную полицию и Полицейскую гвардию.