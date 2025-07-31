Четверг, 31 Июля 2025 11:32

АрмИнфо. Следственный комитет (СК) Армении проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении компании, организующей деятельность спортивного клуба, по факту сокрытия фактического оборота и неуплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере.

Согласно СК, в результате масштабных и многоплановых следственных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, только в июле 2025 года компания возместила государству ущерб в особо крупном размере в размере 250 миллионов драмов.

Напомним, что 21 июля сообщалось о проведении следственных действий в спортивных клубах Reebok и Gold's Gym. "Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, связанного с уклонением от выплаты налогов", - отметили в СК. По данным армянских СМИ, клуб Reebok принадлежит семье экс-депутата Рубена Геворкяна, а владельцем Gold's Gym является некий Эрик Маркарян.