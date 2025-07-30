Среда, 30 Июля 2025 15:30

АрмИнфо. Действующая в стране власть говорит о передаче Мегринского участка как об открытии "ворот крепости", заверяя, что это будет способствовать экономическому развитию, а на деле это будет означать вторжение на территорию Армении с целью получения политического контроля. Так депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян на своей странице в Фейсбук прокомментировал слова президента Армении Ваагна Хачатуряном о том, что "Сюник станет воротами для дальнейшего развития Армении, если эти ворота будут открыты".

"Избранный, а на самом деле назначенный правящей партией "Гражданский договор" президент имел ввиду Мегринский участок. Предоставление коридора Азербайджану и Турции для вас и вашей политической команды, действительно может открыть возможности, но вы мало связаны с армянским народом и армянской повесткой ", - подчеркнул Абрамян.

В этом ключе депутат обратил внимание, что власти Армении все свои ресурсы направляют на отвлечение внимания армянской общественности с понятия "коридор", политических последствий этого процесса или возможных геополитических потрясений. Вместо этого, по словам Абрамяна, они стремятся сделать так, чтобы общество думало только о деньгах, материальных и личных интересах, что, в свою очередь, будет иметь ложный эффект.

Напомним, что ранее президент Армении Ваагн Хачатурян отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюникскую область, где ответил на вопросы представителей региональных властей, коснувшись приоритетов внутренней и внешней политики страны.

Отметим, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.