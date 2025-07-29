Вторник, 29 Июля 2025 16:47

АрмИнфо. Посол Германии в Армении Клаудия Буш совершила визит в Ширакскую область.

Как сообщается в публикации посольства ФРГ в Армении на Фейсбук, в Гюмри Буш была принята Его Преосвященством архиепископом Геворгом Норатункяном, который рассказал о деятельности Армянской Католической Церкви и жизни общин в Армении.

Благотворительная социальная организация, "Армянский Каритас" которую основала и возглавляет Армянская Католическая Церковь представила послу программы, реализуемые при поддержке Германии для матерей-одиночек, беженцев и приграничных общин.

"Руководитель журналистского клуба "Аспарез" Левон Барсегян рассказал о текущих проблемах гражданского общества во втором по величине городе.

День завершился посещением рыбоводческого предприятия, добившегося впечатляющих успехов, где уже варят пиво. Выражаем искреннюю благодарность почётному консулу Федеративной Республики Германия Алексану Тер-Минасяну и жителям Гюмри за особое гостеприимство", - говорится в сообщении посольства.