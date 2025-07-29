Вторник, 29 Июля 2025 13:39

АрмИнфо. Решение Антикоррупционного суда об изъятии в пользу общины Ереван участка на Северном проспекте у компании <Согласие-Армения>, будет обжаловано.

Напомним, что 25 июля суд на основе иска Генпрокуратуры постановил прекратить право собственности компании на участок площадью более 2800 кв. метров, признать недействительной его государственную регистрацию и вернуть участок общине Ереван. Речь идет о земельном участке бывшего универмага <Детский мир> в центре Еревана, который, по данным прокуратуры, был приватизирован с нарушением закона. Решение вступает в силу через месяц после публикации и подлежит принудительному исполнению в случае отказа от добровольного выполнения.

Как считают в <Согласие-Армения>, вынесенное против неё решение Антикоррупционного суда с деятельностью Абрамяна (владельцем ЗАО <Согласие-Армения> является президент Союза армян России, предприниматель Ара Абрамян). Компания намерена обжаловать постановление в апелляционном порядке.

<Суд проигнорировал объективные данные и принял решение, не имеющее правовых оснований. Его обоснования противоречат не только положениям Конституционного суда и требованиям Кассационного суда, но и нормам, закрепленным в решениях Европейского суда по правам человека>, - отмечается в заявлении компании.

<Согласие-Армения> подчеркнула, что тот же судья ранее отклонил иск прокуратуры по другому участку, расположенному по соседнему адресу, собственником которого является аффилированная с властями компания. В ЗАО также отметили, что с их стороны ведутся необходимые строительные работы, а причины задержек, трудностей и препятствий уже давно адресуются административным органам.

Ранее, в марте 2024 года, суд в рамках обеспечительной меры запретил компании совершать действия, которые могли бы привести к смене собственника незастроенного земельного участка на ул. Арами, 32. Запрет будет действовать до исполнения решения суда, после чего утратит силу.