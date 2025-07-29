Вторник, 29 Июля 2025 12:45

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян пытается всячески продемонстрировать, что армянский народ не волнуют те проблемы, которые стали результатом семилетнего нахождения премьера у власти, и особенно, что его не интересует судьба армянской идентичности.

Так депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян отреагировала на заявления армянского премьера о том, что якобы "жизнь населения Армении улучшилась на 50%", сделанного им в связи с празднованием армянами праздника Вардавар на берегу озера Севан.

При этом она обратила внимание, что это происходит на фоне растущей всеобщей ненависти к премьеру. "Пашинян понимает, что большая часть армянского народа в реальности обеспокоена и вопросом сохранения нашей идентичности, и судьбой нашего государства. И он осознает, что все, кто на самом деле думает об этом, не желают видеть его у власти", - уверена Мкртчян.

В этой с этим, по ее словам, премьеру выгодно показывать реальность, в которой армянский народ якобы не имеет проблем и живет хорошо. Мкртчян при этом считает, что пост главы Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанны Андреасян сделанный в Фейсбук в тот же день касательно того, что с сентября в школах Армении будут новые учебники истории укладывается в эту логику.

Депутат уверена, что это очередная попытка попирания армянской идентичности и исторического наследия, не случайно предпринятая именного в день празднования в Армении Вардавара. "Они ненавидят как Армению, так и армянский народ, и просто не знают, как еще продемонстрировать эту ненависть", - добавила Мкртчян.

Касаясь намерения Пашиняна организовать митинг в центре Вагаршапата против Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, оппозиционер выразила убеждение, что армянский премьер не отступит от своего стремления напасть на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ). Более того, она уверена, что это очередная программа турецко-азербайджанского тандема, которую выполняет Пашинян. "Премьер знает, что не имеет никакой поддержки внутри страны, и что внутриполитическая нетерпимость к нему с каждым днем становится только больше. Именно поэтому Пашинян и не отступит от реализации этого плана. Захват Первопрестольного Святого Эчмиадзина необходим ему для утраты национальных столпов. Государство сегодня уже на грани разрушения, и для исключения возможности его восстановления, Пашинян продолжает унижать людей и разрушать все столпы нашей идентичности", - резюмировала Мкртчян.

Напомним, что ранее премьер-министр заявил, что сегодня люди в Армении живут примерно на 50% лучше. В подтверждение своих слов он обратил внимание на переполненные рестораны, отдых на берегу озера Севан в день Вардавара и очереди за получением шенгенской визы, растягивающиеся на 6-7 месяцев. Однако заметим, что согласно данным Статкомитета Армении, по итогам 2023 года бедным считается 24,8% населения, большая часть из которых даже не может себе позволить купить хлеба.

Добавим, что армянский премьер в рамках своей антицерковной кампании, запущенной в конце мая этого года, заявил о готовности возглавить процесс по отстранению от трона Католикоса всех армян Гарегина Второго. 7 июля в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что в ближайшее время силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь. Однако конкретной даты неизвестно.