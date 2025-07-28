Понедельник, 28 Июля 2025 12:08

АрмИнфо. Глава группы компаний "Ташир", бизнесмен Самвел Карапетян, выступил с новым посланием из застенков СНБ, в котором представил провалы нынешней власти в Армении и рассказал о планах создаваемой им политической силы.

В письме Самвела Карапетяна, которое опубликовал на странице в Фейсбук племянник бизнесмена, председатель Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян отмечается, что в первую очередь властям не удалось подавить волю армянского народа. В частности, как подчеркнул Карапетян, они не смогли обескуражить армянскую молодежь.

"Пройдя через войны, преследования со стороны властей, лишения и неуверенность, они остались сильными и талантливыми, думающими о будущем нашей Армении и живущими этой идеей", - подчеркнул бизнесмен.

Карапетян также указал, что правящему режиму не удалось заставить замолчать журналистов и подавить свободу слова. "Цепочка информационного террора, лжи и манипуляций разрывается. Благодаря настоящим журналистам, самоотверженно выполняющим свою работу, реальность становится доступной нашему обществу", - продолжил он.

Кроме того, как подчеркнул бизнесмен, власти не смогли сломить дух соотечественников, находящихся в бакинской тюрьме. " Эти люди, героически сражаясь на протяжении десятилетий, заслуживают исключительного уважения. Оказавшись в заложниках, они переживают смерть. Несмотря на это, они всегда будут высоко держать свою честь и честь всех нас, достойную настоящего армянского мужчины", - подчеркнул Карапетян.

Он также напомнил, что власти не смогли подорвать веру армянского народа в миссию Святой Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Как заметил Карапетян, чем больше преследуют священнослужителей, тем больше армян обращаются за благословением к ним и чем больше нападают на Церковь, тем крепче армяне объединяются вокруг Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

По мнению Карапетяна, именно в этих неудачах "маленькой рабочей группы", стоящей у власти, кроется будущее страны. "Наша принципиально новая политическая сила, наша новая формирующаяся команда будет основана на наших лучших национальных качествах, людях с твердой волей народа и особенно на молодежи. Мы откроем новую, давно ожидаемую и желанную страницу нашей истории - по-своему",- резюмировал Карапетян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.