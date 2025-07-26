Суббота, 26 Июля 2025 14:23

АрмИнфо. Пожары, начавшиеся несколько дней назад в районе Акна, распространились на северо-востоке до села Талыш и на юго-востоке до Джракана и Гадрута, практически, вдоль всей восточной границы Республики Арцах. б этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян.

"Оккупационная азербайджанская администрация, фактически, не предпринимает эффективных мер по тушению уже бушующих и предотвращению возникновения новых потенциальных очагов возгорания, содействуя экологической катастрофе огромного масштаба на подконтрольных оккупированных территориях.

Полагаю, правительство Армении, экологические организации и экоактивисты должны поднять вопрос ответственности Азербайджанской Республики за экологический ущерб, наносимый Республике Арцах, находящейся под ее временным контролем, и потребовать незамедлительно принять эффективные меры для тушения лесных пожаров! Это наша Родина горит!", - написал Шахвердян.