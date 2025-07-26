Суббота, 26 Июля 2025 14:21

АрмИнфо. В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2025. Армения участвует в них в качестве наблюдателя.

Как сообщает Эхо Кавказа, их открытие состоялось в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия в Крцаниси 25 июля. Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона - Грузии и Турции, что по заявлению грузинской стороны способствует укреплению регионального сотрудничества.

В церемонии открытия учений приняли участие представители Вооружённых сил Грузии, аккредитованные в Грузии военные атташе, представители НАТО, посольства США и Миссии наблюдателей Европейского Союза. Министр обороны Ираклий Чиковани на мероприятии не присутствовал.

В учениях принимают участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей заявлены представители Армении и Японии.