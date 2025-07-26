Суббота, 26 Июля 2025 12:57

АрмИнфо. Очередной дождь в Ереване вновь продемонстрировал несостоятельность работы коммунальных служб столичной мэрии.

Из-за проливного дождя, обрушившегося на Ереван вечером 25 июля, и длившегося не больше часа, столичные улицы вновь превратились в венецианские каналы. Из-за неправильного управления городом, повсеместного застраивания города высотными зданиями, сокращения зеленных зон, нарушения всей системы отвода сточных вод, улицы Ереване вновь стали непроходимы как для граждан, так и для транспортных средств. На некоторых участках автомобили затопило.

В армянском сегменте социальных сетей множество видеокадров, демонстрирующих несостоятельность столичной мэрии, чей глава Тигран Авинян направо и налево хвалится программой городского озеленения, которого нет, а наделе продолжает застраивать город высотками, срезает здоровые деревья. Подобное некомпетентное управлением городом Авиняна уже привело к тому, что в столице теперь не редкость пыльные бури, очевидцами которого горожане были и вчера.

По ситуации выступила и спасательная служба Спасательная служба Армении, которая сообщила, что 25 июля, начиная с 20:30 в национальный и областные центры кризисного управления поступали звонки, что вследствие ветра и дождя в Ширакской, Котайкской, Гегаркуникской, Араратской областях и Ереване падали деревья, были повреждены крыши, сгорели электрические провода, затопило подвалы, а в воде застряли автомобили.

Вследствие сильного ветра зафиксировано 33 чрезвычайных происшествия: 26 в Ереване, 1 - в Ширакской области, 3 - в Котайкской области, 2 - в Гегаркуникской области и 1 - в Араратской области.