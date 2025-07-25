Пятница, 25 Июля 2025 14:12

АрмИнфо. По факту гибели военнослужащего срочной службы пограничных войск Армении инициировано уголовное дело. Об этом "Арменпресс" сообщила пресс-секретарь Следственного Комитета Армении Кима Авдалян.

Как уточнила пресс-секретарь СК, дело возбуждено по статье 522 Уголовного Кодекса Армении, которая касается доведения военнослужащего до самоубийства по неосторожности.

"В настоящее время проводятся необходимые неотложные следственные и процессуальные действия, также назначена судебно-медицинская экспертиза тела", - резюмировала Авдалян.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что в результате драки между двумя военнослужащими пограничных войск, 18-летний погиб солдат. Изначально сообщалось, что в драке использовался нож и автомат, позже стали писать, что срочник совершил суицид.