Четверг, 24 Июля 2025 13:00

АрмИнфо. Известный австралийско-британский адвокат, правовед и ученый Джеффри Робертсон (Королевский адвокат, Канзас-Сити) рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих российского бизнесмена Самвела Карапетяна, и поддержки жалоб этой группы в международные организации. Об этом сообщает Совет по защите Самвела Карапетяна.

Совет сообщил, что Робертсон выразил глубокую обеспокоенность чрезмерно суровыми уголовно-процессуальными мерами, примененными к Самвелу Карапетяну, подчеркнув политический контекст предъявленных ему обвинений.

Отмечается, что, по мнению Робертсона, применение заключения под стражу на этапе предварительного расследования, сопровождаемое необоснованными и недостаточными обоснованиями, представленными компетентными органами, и необоснованными решениями, принятыми судами, противоречит принципу верховенства права и гарантиям, предусмотренным международным правом.

Совет также сообщил, что на последующих этапах представительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть официально рассмотрено участие Амаль Клуни в процессе. Джеффри Робертсон является основателем и директором юридической фирмы Doughty Street Chambers. Ранее он представлял интересы Армении вместе с Амаль Клуни в деле о привлечении к ответственности за отрицание геноцида. Джеффри Робертсон также известен своей активной позицией в вопросе международного признания Геноцида армян и защиты прав народа Арцаха. Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.