Четверг, 24 Июля 2025 11:06

АрмИнфо. США заполучив контроль над транспортным маршрутом через Сюникскую область Армении получат доступ к колоссальным критически полезным ископаемым на территории Сюника - 7% мирового запаса молибдена, 2% мирового запаса урана. Об этом заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров касаясь муссируемой информации о том, что США получат контроль над логистическим маршрутом через Сюник.

Эксперт также считает, что США также пытаются взять под контроль важнейший логистический коридор в этом регионе.

" Что пытаются взять под свой контроль США помимо логистики? Во-первых, президент США явно "претендует" на Нобелевскую премию мира за "сотворение чуда" в виде мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Во-вторых, США получат доступ к колоссальным критически полезным ископаемым на территории Сюника (7% мирового запаса молибдена, 2% мирового запаса урана и так далее)", - отметил эксперт.

Касаясь так называемого "Зангезурского коридора" или вводимого нового термина "моста Трампа" с точки зрения национальной безопасности России, Багдасарян констатировал, что мощнейший рычаг влияния на логистику всего постсоветского пространства и Китая. "По последним данным, американская компания, контролирующая "коридор" получит 40% всей прибыли, армянская сторона претендует на 30% дохода, однако, существует и "третья" сторона, которой перейдут оставшиеся 30%. Третьей стороной выступает азербайджано-турецкий тандем", - заметил он, добавив, что армянский премьер сделал всё для врагов армянского народа. Ранее в СМИ начала тиражироваться информация, что Армения согласилась передать управлением над 42 км маршрутом через Сюник страны США. Власти Армении, что данная информация не соответствует действительности.