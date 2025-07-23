Среда, 23 Июля 2025 12:16

АрмИнфо. Секретарь фракции <Честь имею> Национального Собрания Армении Тигран Абрамян называет выражение вотума недоверия действующему премьер-министру Николу Пашиняну единственным выходом из внутриполитического тупика.

<Сила правления Пашиняна - это хаос, политическое запустение и отсутствие содержания, и он будет постоянно пытаться перевести процессы в это русло.

Противостоять ему и победить на этом поле очень сложно, потому что у него нет принципов и <тормозов>, - написал Абрамян на своей странице в социальной сети Facebook.

В связи с этим на данном этапе представитель <Честь имею> призывает к общественно- политическому консенсусу и солидарности, основанных на повестке дня, программе и упорном труде.

<На данном этапе Республиканская партия Армении рассматривает всё это в рамках выражения недоверия правительству, а это означает, что у других игроков на поле есть два варианта: либо начать политические дискуссии вокруг этого с императивом консолидации, либо предложить другую внутреннюю оппозиционную повестку.

Третий вариант - ждать, измотаться и распасться, прокладывая путь к переизбранию действующего правителя>, - резюмировал он.

Напомним, что 7 июня правящая при 3-м президенте РА Серже Саргсяна Республиканская партия Армении (РПА) в лице оппозиционной фракции <Честь имею> Национального Собрания РА (6 депутатов НС) в рамках процесса импичмента выдвинула главу общины Масис Арартской области, члена Совета РПА Давида Амбарцумяна кандидатом на должность премьер­министра.

Оппозиционная фракция <Айастан> заявила, что они готовы предоставить 28 подписей, если в дополнение к подписанию соответствующего бланка они начнут параллельную уличную борьбу. <Чтобы мы зафиксировали результат, а не документ с 34 подписями, который и так у нас был за прошедшие 4 года. Следовательно, мы предложили нашим коллегам (из <Честь имею>) сконцентрировать усилия для сбора необходимого количества подписей>, - указал ранее депутат фракции <Айастан>, представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

Отметим, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Между тем, ранее независимый депутат Овик Агазарян заявил, что они с Акопом Асланяном (также независимый, ранее депутат от <Гражданского договора>, как и Агазарян -ред.) не поддержат кандидатуру Амбарцумяна, поскольку и них есть свой кандидат - экс-посол Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян. Последний 27 июня заявил о готовности отказаться от выдвижения своей кандидатуры в рамках вотума недоверия Николу Пашиняну в пользу архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако сам Аджапахян, после того как оказался в здании СК, отказался выдвигать свою кандидатуру.