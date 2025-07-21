Понедельник, 21 Июля 2025 16:49

АрмИнфо. Отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что в Москве надеются, что этот период пройдет ответив, что сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду.

Вместе с тем он констатировал, что законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане.

"Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

"Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону", - заключил Песков.

В Екатеринбурге в конце июня задержали представителей азербайджанской диаспоры по обвинению в тяжких преступлениях. Азербайджан выразил протест в связи с якобы применением полицейскими насилия. Позже Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ, а также задержал российских журналистов СМИ Sputnik-Азербайджан. 18 июля власти Азербайджана заявили, что не будут участвовать в заседании Экономического совета СНГ, который пройдет в Москве. В СМИ тиражируется информация, что азербайджанская диаспора помогала Украине провести на территории РФ террористический акт под названием "Паутина".