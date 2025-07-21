Понедельник, 21 Июля 2025 14:49

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал решить вопрос так называемого "Зангезурского коридора" путем регионального согласия.

Как передает trt.global, он назвал эту транспортную артерию крайне важной для экономики. Заявление прозвучало на фоне американского предложения взять участок в аренду на 100 лет.

"Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона", - заявил Эрдоган журналистам после визита на Северный Кипр. Он подчеркнул, что основное ожидание Турции в том, чтобы эта линия стала символом согласия, а не источником разногласий.

Турецкий лидер назвал проект крайне важным с геоэкономической точки зрения, отметив, что "коридор" соединит географии за пределами нашего региона и оживит торговлю.

"Таким образом, регион станет зоной благополучия, где восторжествует сотрудничество", - добавил он.

Он отметил особую заинтересованность президента Азербайджана Ильхама Алиева в скорейшем запуске "коридора".

Ранее посол США в Турции Том Баррак подтвердил готовность Вашингтона арендовать 32-километровый участок в Армении через частную американскую компанию. Коридор должен соединить основной Азербайджан с его эксклавом Нахчыван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил передачу управления дорогой частной компании, но подчеркнул, что это будет происходить "в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении". Пашинян также сообщил, что интерес к управлению коридором проявляет не только США, но и Евросоюз.