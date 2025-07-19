Суббота, 19 Июля 2025 14:28

АрмИнфо. Давняя политика Ирана остается неизменной и заключается в противодействии любым изменениям региональной геополитической карты. Как передает иранское агентство Mehr, об этом в телефонном разговоре с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али-Акбар Ахмадиан.

По его словам, политика Исламской Республики Иран остается твердой в отношении любых изменений в региональной геополитике. Тегеран считает эту позицию выгодной для всех сторон региона.

В ходе телефонного разговора были обсуждены как региональные, так и двусторонние вопросы. Григорян проинформировал Ахмадиана о последних событиях в переговорах с азербайджанской стороной и подчеркнул, что позиция Армении относительно региональных транзитных маршрутов не изменилась.

Ахмадиан, в свою очередь, выразил признательность за позицию Армении, осуждающей нападение израильского режима на Иран, и подтвердил последовательное противодействие Ирана любым изменениям в геополитическом ландшафте региона.

Обе стороны также подчеркнули важность активизации двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.