Пятница, 18 Июля 2025 16:13

АрмИнфо. Жители общины Верин Двин Араратской области сообщают, что сегодня рано утром сотрудники Арташатского отдела полиции Армении ворвались в общину и провели незаконные аресты. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат от оппозиционной фракции "Армения" Земфира Мирзоева.

Она также отметила, что жители жалуются на то, что правоохранители не позволяют людям выполнять свои повседневные сельскохозяйственные работы и демонстративно хвалятся своими действиями. "Мы терроризируем, правильно поступаем, скоро вообще вызовем спецназ", - цитирует депутат слова полицейских.

"Причем, арестовывают как мужчин, так и женщин",- добавила Мирзоева.

Между тем, в Министерстве внутренних дел Армении задержания, что задержания проходят в рамках дела о хулиганстве, при этом не поясняется о каком деле идет речь.