Пятница, 18 Июля 2025 14:42

АрмИнфо. Фонд "Ташир", основанный бизнесменом, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, инициировал судебный процесс против мэрии Еревана. Об этом сообщает портал судебно-правовой информации Datalex.

Согласно источнику, фонд требует от суда признать незаконным снятие плакатов с изображением Самвела Карапетяна сотрудниками мэрии 1 июля в торговом центре "Далма Гарден Молл".

Отметим, что Фонд "Ташир", занимающийся благотворительной и спонсорской деятельностью, был учрежден в 2000 году по инициативе Самвела Карапетяна.

Напомним, что меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Днями ранее бизнесмен заявил, что начал процесс формирования политической команды, отметив при этом, что не исключает внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.