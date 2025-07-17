Четверг, 17 Июля 2025 13:12

АрмИнфо. В целях подготовки армянских спортсменов, их тренеров, врачей и массажистов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе правительство РА направит необходимые финансовые ресурсы.

В обосновании проекта отмечается, что спортсмены, их тренеры, врачи и массажисты будут получать дополнительные надбавки. Аналогичная мера применялась в ходе подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024

года в Париже, где армянские спортсмены завоевали 4 медали, в том числе, 3 серебряные и одну бронзовую.

Олимпийские игры - важнейшее испытание в мире спорта. В целях оптимальной подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе необходимо, согласно результатам, представленным в проекте, обеспечить предоставление спортивного пособия в 2026-2028 годах, с января 2026 года до окончания летних Олимпийских игр 2028 года в Лос- Анджелесе в августе 2028 года, для обеспечения спортсменов, тренеров сборных команд, персональных тренеров, врачей и массажистов. Проект устанавливает порядок предоставления спортивного пособия, включая условия его предоставления.

Проект вступит в силу с 1 января 2026 года. Общая сумма проекта на один год составляет 406 800,0 (четыреста шесть миллионов восемьсот тысяч) драмов.