Вторник, 15 Июля 2025 11:13

АрмИнфо. Слова американского посла в Турции Тома Бэррэка о том, что США готовы взять транспортный коридор между Арменией и Азербайджаном в аренду на 100 лет, чтобы помочь сдвинуть переговоры между Арменией и Азербайджаном, могут оказаться не блефом, а реальным планом. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Депутат считает, что за словами американского посла "стоит согласие руководства сегодняшней Армении и Азербайджана на такой вариант".

"Думаю, что это вполне реальная перспектива. И даже думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу "Зангезурского коридора", - сказал депутат.

Раньше, напомнил Затулин, речь шла о том, что в случае создания такого маршрута контролировать его будут российские войска или представители России. Сейчас, как считает парламентарий, "никто об этом ни в Армении, ни в Азербайджане не беспокоится".

"Им как раз важно, чтобы новые хозяева региона пришли и осуществляли этот контроль. Поэтому сознательно создается ситуация, при которой в силу охлаждения отношений не с руки спрашивать Россию по этому поводу, а с руки договариваться с ней с американцами. Я думаю, что посол США в Турции в самом деле сказал то, о чем договариваются", - заключил он.

Отметим, что пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заверила, что Армении не ведет переговоров о передачи своих территорий под контроль третьей страны и сказанное послом США в Турции не имеет отношения к реальности.