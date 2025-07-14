Понедельник, 14 Июля 2025 11:01

АрмИнфо. Сирийский армянин, удерживаемый в заложниках в Азербайджане с 10 ноября 2020 года, встретил в бакинской тюрьме свое 46- летие. Об этом сообщает инициатива Free Armenian Hostages.

"13 июля день рождения Вигена Эулджекджяна. Но это не радостная годовщина. Виген должен был сегодня отпраздновать свой 46-й день рождения в кругу семьи и друзей. Вместо этого Алиев держит его в плену уже 1853 дня. Мы продолжаем бороться за освобождение Вигена и всех 23 заложников", - говорится в сообщении инициативы.

Отметим, что после объявления прекращения 44-дневной войны, Виген Эулджекджян супругой из Ереван отправились в Арцах, чтобы забрать свои вещи, однако были захвачены в плен азербайджанской стороной. Супруга Вигена была освобождена благодаря усилиям спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Сам же Виген приговорен азербайджанским постановочным судом к 16 годам тюрьмы за якобы терроризм. Все цивилизованное мировое сообщество сквозь пальцы смотрит на произвол азербайджанцев в отношении незаконно захваченных в плен армян.