Понедельник, 14 Июля 2025 10:51

АрмИнфо. Оптимистичные заявления Турции и Азербайджана по так называемому "Зангезурскому коридору" и опубликованные утечки уже многое говорят о готовящейся сделке. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, тема так называемого "Зангезурского коридора" не только прорабатывается Азербайджаном и Турцией на уровне заявлений, но и публикуются карты, которые показывают, что он пройдёт по югу, вдоль иранской пограничной дороги, затрагивая города Мегри и Агарак.

"Независимо от того, как стороны назовут его - коридором или перекрёстком, многое зависит от правовых норм. В настоящее время ведутся переговоры о передаче логистических вопросов частной компании, но с этой точки зрения важно также понять, чьи уши видны за этой организацией, или, проще говоря, кто и как будет её контролировать? Кажется, оптимистичные заявления Турции и Азербайджана по так коридору и опубликованные утечки уже многое говорят о готовящейся сделке", - отметил депутат.

Напомним, что в СМИ много говорится о достигнутой договоренности между Ереваном, Баку и Анкарой о создании т.н. "Зангезурского коридора". Согласно публикациям, контроль за передвижением грузов по данному коридору планируется передать одной из американских компаний.