Понедельник, 14 Июля 2025 10:50

АрмИнфо. Находящийся под арестом президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян начал процесс формирования политической команды. Об этом говорится в заявлении предпринимателя.

"Наш первый же митинг подтвердил главный страх властей: наш народ уверен в своей силе и не будет сломлен репрессиями. Я хотел бы ещё раз поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, проявивших гражданское мужество 4 июля и по сей день. Я также искренне благодарен всем, кто выражает мне поддержку. Моё послание в эти дни много обсуждалось, но, к сожалению, звучали и различные, оторванные от реальности интерпретации. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу. Я испытываю огромное уважение к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут настоящую борьбу с антинародной политикой правительства Никола Пашиняна (премьер-министр РА- ред.). Но у нас есть своё видение построения светлого будущего для Армении. И мы пойдём своим путём, с нашей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливости и великих целей. Мы отвергнем чёрно-белое и другие искусственные разделения, навязанные этой властью обществу, которые направлены на разделение и ослабление нашей страны", - говорится в заявлении Самвела Карапетяна.

В нем также подчеркивается, что даже в различных кругах нынешней власти есть настоящие профессионалы, которые не разделяют ценности узкой группы, но всё ещё не видят того пути, который они считали бы выходом из сложившейся ситуации. "Началось формирование нашей политической команды", - отметил глава ГК "Ташир".

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.