Пятница, 11 Июля 2025 17:54

АрмИнфо. Депутат парламента Армении, член группы "Альтернативные проекты" Элинар Варданян сигнализирует о заключении матери троих детей, одному из которых лишь восемь месяцев, под стражу по обвинению в содействии незаконной миграции.

Как пояснила Варданян на своей странице в Фейсбук, женщина, которая около года осуществляла переводы, изначально была допрошена в качестве свидетеля, но вскоре её статус изменился на обвиняемую. При этом, по словам депутата, дело находится на стадии предварительного судебного разбирательства.

"Сначала суд принял решение о домашнем аресте в качестве меры пресечения. Однако, поскольку женщина проживает в арендованном жилье, владелец квартиры отказался предоставить ей возможность отбывать домашний арест в своем доме. В результате суд принял решение о трехмесячном аресте, что означает, что женщину с восьмимесячным ребенком должны перевести в изолятор временного содержания", - пояснила Варданян.

Кроме того, депутат обратила внимание, что другие обвиняемые по этому делу не были арестованы. "Тут возникает вопрос к судье Аршаку Матевосяну, вынесшему решение о заключении под стражу: вы знаете, что такое гуманизм? Ведь справедливость и правосудие также его подразумевают ", - резюмировала Варданян.

Отметим, что о проблеме начала сигнализировать адвокат обвиняемой, Заруи Постанджян, из зала суда.