Пятница, 11 Июля 2025 14:06

АрмИнфо. Все происходящие в стране процессы, включая задержания и политические репрессии оппонентов властей, следует рассматривать в контексте попытки премьер-министра Армении Николa Пашиняна уничтожить все существующие очаги сопротивления. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения", представитель Верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) Ишхан Сагателян, касаясь продолжающихся задержаний членов АРФД.

Он отметил, что ситуация ясна и очевидна: дома членов партии уже подверглись обыскам, и это не новое явление - такие действия продолжаются на протяжении последних пяти лет.

Однако, Сагателян обратил внимание, что происходящее, включая обвинения, предъявленные членам молодежного движения партии якобы в организации "терроризма", является проявлением хулиганства более серьезного масштаба, осуществляемого по указанию армянского премьера и с непосредственным участием силовых структур.

Дашнакцакан уверен, что задержания происходят в связи с возможным противостоянием со стороны национальной и всеармянской партии, которая выступает против текущих процессов в стране, особенно в связи с содержанием переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"АРФД, как политическая сила, активно борется против угрозы потери государственности. Эти дела вскоре станут очевидными для всех, и станет ясно, что никакой попытки к "терроризму" не было. Все это было подстроено, в том числе со стороны следователей", - подчеркнул Сагателян.

Он также выразил убеждение, что повестка нейтрализации оппозиционеров присутствует в капитуляционном договоре с Азербайджаном, который Пашинян называет "мирным договором". "В этом договоре, очевидно, содержится все то, что сейчас происходит в стране, а именно требование по искоренению "реваншистских сил", ограничив тем самым их деятельность. То есть речь идет о всех тех, кто выступает за национальные интересы. Очевидно, что Никол Пашинян имеет договоренность с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно осуществления всех этих действий. Ведь всем ясно, что пока существует "Дашнакцутюн", турки и азербайджанцы не смогут чувствовать себя комфортно в Армении и не смогут отуречить страну", - отметил Сагателян.

В этом ключе он также напомнил, что сначала существования АРФД, то есть на протяжении всех 130 лет неоднократно предпринимались попытки пресечь деятельность партии. Однако Сагателян уверен, что политическая сила продолжит свое существование, потому что ее деятельность исходит из интересов армянского общества.

"При первом же нападении на границы страны именно дашнаки отправлялись туда для защиты Родины. Оружие дашнаков всегда было нацелено на внешних врагов. И теперь обвинять этих людей в терроризме просто противно и даже смешно", - резюмировал депутат.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. При этом дашнаки уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.