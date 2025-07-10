Четверг, 10 Июля 2025 15:55

АрмИнфо. Новое здание Ереванского цирка может быть конфисковано в пользу государства.

На сайте судебной информации dalatex.am размещена информация о том, что председатель комитета по управлению государственным имуществом РА Арнак Аветисян обратился с иском в суд, требуя возвращения здания цирка и земельные участки в пользу Республики Армения. Иск представлен 7 июля, его рассмотрит судья Саркис Ерицян. Комитет также будет требовать от нынешнего владельца здания цирка всех судебных расходов в размере 200 тысяч драм.

Ереванский цирк был закрыт около 15 лет назад. Компания "Ташир" вместо старого здания цирка решила построить новое, более современное. Строительные работы начались в 2011 году с подписанием договора между муниципалитетом и ГК "Ташир". С того времени объем инвестиций превысил $30 млн.

Напомним, что власти хотят также национализировать и принадлежащую ГК "Ташир" компанию "Электросети Армении". Параллельно шел процесс закрытия всех объектов общественного питания "Ташир Пицца".

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.