Вторник, 8 Июля 2025 12:40

АрмИнфо. Защитник прав человека Анаит Манасян выступила с заявлением, в котором решительно осудила инцидент, произошедший 8 июля в Национальном Собрании с участием депутатов.

"Парламент должен быть площадкой для демократических дискуссий, а не "полем боя". Формирование надлежащих механизмов для рассмотрения вопросов парламентской этики является насущной необходимостью", - заявила она.

Отметим, что сегодня депутаты от правящей силы в ходе заседания парламента Армении напали на оппозиционера Артура Саркисяна из фракции "Армения". Последний после своего выступления попытался покинуть зал заседаний, однако представитель правящей силы "Гражданский договор" Ваге Галумян напал на него со спины. Возникла потасовка. Служба безопасности попыталась пресечь происходящее, однако на кадрах видно как соратники премьера Армении Никола Пашиняна наносят удары по лицам оппозиционных депутатов, пытаются бросить в них бутылки с водой. На кадрах также видно как вице- спикер парламента Акоп Аршакян толкает в коридоре беременную помощницу оппозиционного депутата.