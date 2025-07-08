Вторник, 8 Июля 2025 10:50

АрмИнфо. Сотрудники правоохранительных органов не объясняют причины не допуска работников компании "Электросети Армении" к месту работы. Об этом корр. АрмИнфо сообщила пресс-секретарь "ЭСА" Наталья Сарджанян.

Она отметила, что к утру в 09:00 работники головного офиса компании прибыли на место работы, но, как оказалось, уже с 08:00 правоохранители оцепили здание, проводя обыски. "Мы ничего пока не знаем, знаем лишь, что и.о. гендиректора компании находится в здании компании", - отметила пресс-секретарь.

С раннего утра сотрудники СНБ в масках не допускают работников компании к месту работы. Одновременно правоохранители с утра ворвались в дом председателя Совета директоров ЗАО "ЭСА" Нарека Карапетяна, где также проводят обыски.

Нарек Карапетян является племянником президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

Ранее парламент Армении принял пакет законодательных поправок, которые нацелены на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию "ЭСА".

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.