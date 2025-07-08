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АрмИнфо. Сотрудники правоохранительных органов не объясняют причины не допуска работников компании "Электросети Армении" к месту работы. Об этом корр. АрмИнфо сообщила пресс-секретарь "ЭСА" Наталья Сарджанян.
Она отметила, что к утру в 09:00 работники головного офиса компании прибыли на место работы, но, как оказалось, уже с 08:00 правоохранители оцепили здание, проводя обыски. "Мы ничего пока не знаем, знаем лишь, что и.о. гендиректора компании находится в здании компании", - отметила пресс-секретарь.
С раннего утра сотрудники СНБ в масках не допускают работников компании к месту работы. Одновременно правоохранители с утра ворвались в дом председателя Совета директоров ЗАО "ЭСА" Нарека Карапетяна, где также проводят обыски.
Нарек Карапетян является племянником президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.
Ранее парламент Армении принял пакет законодательных поправок, которые нацелены на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию "ЭСА".
Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.
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|Армения официально присоединилась к государствам-участникам Программы ООН по борьбе с терроризмом
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|Высший судебный совет вынес выговор судье Масису Мелконяну
|И.о. гендиректора ЭСА: на данный момент среди сотрудников компании нет задержанных
|Политик: Война в Армении. Иванишвили или Патаркацишвили?
|Адвокат: правоохранителям Армении отдан публичный приказ об атаке на ААЦ
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|Бизнесмен Самвел Карапетян подал иски за клевету против пресс-секретаря Пашиняна и замглавы его аппарата
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|В СК расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищения путем мошенничества в особо крупных размерах
|Председатель Совета директоров "ЭСА" доставлен в головной офис компании
|Ситуация в парламенте Армении вновь резко обострилась после выступления Артура Саркисяна
|Экс-омбудсмен Армении: Действия Пашиняна и правящей силы незаконны
|Сотрудники правоохранительных органов не объясняют причины не допуска работников компании "Электросети Армении" к месту работы
|Премьер-министр Армении выступил с очередными нападками на Католикоса всех армян
|СМИ: сотрудники правоохранительных органов Армении проводят обыск в доме племянника Самвела Карапетяна
|Арен Назарян из Арцаха стал лауреатом международной премии "Горячее сердце"
|Адвокат: "Главный следователь" "поручил" обыскать то место, куда мы, христиане, входим с благоговением
|Адвокат: Любое новое действие силовиков в Первопрестольном Эчмиадзине будет "умышленным посягательством"
|Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности
|Армянские борцы вернулись с медалями с чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в Италии
|Депутаты НС Армении от правящей фракции удовлетворили ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании в отношении Арцвика Минасяна
|Плановые отключения электроэнергии 8 июля
|В Армении пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет
|Глава МИД: Армения решила расширить, увеличить свое участие в ШОС
|Пресс-секретарь СК РА отреагировала на утверждение адвоката Галстаняна о том, что опубликованная запись фальсифицирована и вырвана из контекста
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|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Швеции
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|Посол Швеции завершает свою миссию в Армении
|Генпрокурор представила ходатайство об уголовном преследовании в отношении депутата Национального Собрания
|Фонд "Гегард": Государства, поддерживающие незаконные требования Алиева к Армении, являются соучастниками будущих агрессий Баку
|Кремль: Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками
|Оппозиционер: Правящая сила концентрирует ресурсы на внутренней политике, игнорируя внешние вызовы
|Площадь Азнавура обретет голос: 18 июля в Ереване состоится официальная церемония открытия памятника великому Шансонье
|СК РА: Предварительное следствие по делу <сюникского привета> завершено
|В Армении предлагают внедрить институт расширенной ответственности производителя для обеспечения обязательного дальнейшего использования определенных видов отходов
|Эрдоган: У Кавказа больше нет терпения переживать новый конфликт
|Группа адвокатов архиепископа Аджапахяна расценивает заявление Пашиняна как приказ прокуратуре
|Дело <о терроризме> стало инструментом для подавления неугодных. Главная цель - ААЦ: Адвокат
|Мэр Еревана: Ереван должен удовлетворить растущую потребность региона в спортивных турнирах
|Политолог: Изоляция армянских священнослужителей и бизнесмена Карапетяна лишь демонстрирует несостоятельность и страхи власти
|В Армении будет временно приостановлено цифровое вещание - Комиссия
|С 23 сентября по 28 ноября включительно в Армении будут объявлены очередные сборы резервистов
|Депутат НС генпрокурору: предлагаю заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование"
|Политологу Карену Игитяну запретили въезд в Армению
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