Понедельник, 7 Июля 2025 18:04

АрмИнфо. Руководителя оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности.

На внеочередном заседании НС 7 июля правящее большинство 59 голосами "за" удовлетворило ходатайство генерального прокурора РА Анны Вардапетян об уголовном преследовании в отношении Сейрана Оганяна. Парламентская оппозиция в голосовании участия не принимала.

Ранее, представляя ходатайство, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отметила, что предварительным следствием, проведенным Военным следственным управлением Следственного комитета в 2017 г. в рамках возбужденного им уголовного дела, получены фактические данные о том, что земельный участок площадью 10.526 кв.м по адресу община Драхтик, Гегаркуникская область, 1-я улица, 71, входящий в территорию ГНКО "Национальный парк Севан" и являющийся государственной собственностью, был изъят и в 2010-2015 гг. на указанном земельном участке был построен частный дом без права застройки лицом, обязанным подать декларацию. 12 декабря 2016 г. в итоге конкурса, проведенного межведомственной конкурсной комиссией, единственным победителем был признан житель Еревана Бениамин Суренович Галечян. Указанный земельный участок был предоставлен ему с правом аренды и застройки сроком на 25 лет, с инвестированием 250 млн драм в течение двух лет для строительства зоны отдыха. В ходе предварительного расследования также было установлено, что земельный участок площадью 10.526 кв.м, расположенный по вышеуказанному адресу, входящий в территорию ГНКО "Национальный парк Севан", являющийся государственной собственностью, и построенный на нем незаконно частный дом, с 2010 г. фактически находятся во владении лица, обязанного подать декларацию. Анна Вардапетян добавила, что Сейран Оганян, в период с 14 апреля 2008 г. по 9 сентября 2016 г., занимая должность министра обороны, без законных оснований завладел данным земельным участком, возведя на нем незаконные постройки при отсутствии права на строительство.