Понедельник, 7 Июля 2025 16:13

АрмИнфо. "После неудачной войны Пашинян сделал в Армении то, чего я не сделал в 2011-2012 годах: он арестовал армянского Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.), миллиардера Карапетяна (имеется в виду Самвел Карапетян). Об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в своем посте в Facebook, добавив, что Пашинян официально выбрал путь членства в ЕС.

Саакашвили добавил, что происходящее на Южном Кавказе является прямым следствием ослабления России на Украине. "Баку начал

сотрудничать с НАТО, Азербайджан считает Россию прямой угрозой и предпринимает активные действия по очищению своей политической, экономической и культурной территории от российского влияния. Кроме того, Азербайджан и Армения начали сближаться, что является тяжелым ударом для России", - написал бывший президент Грузии.

В этой ситуации, по его словам, в Грузии царит полная аномалия. С одной стороны, "общественность начала ненавидеть Иванишвили и его банду, а насилие, бесстыдство, и несправедливость этой банды справедливо убеждают грузин в том, что международная изоляция для них губительна". "В этой ситуации мы все понимаем, что так продолжаться не может, и что-то произойдет. Однако мы должны понимать, что это "что-то" само по себе не произойдет. Активная часть общества должна проявить инициативу и перестать ходить по одному и тому же кругу. Геополитические процессы нам очень помогают, но и времени на раскачку у нас нет. В условиях нехватки лидеров самоорганизация - единственный правильный выход", - отметил Саакашвили.