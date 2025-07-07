Понедельник, 7 Июля 2025 15:35

АрмИнфо. 7 июля Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян в парламенте страны представила ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата Национального Собрания Республики Армения Артура Саркисяна в порядке, предусмотренном Конституционным законом "О Регламенте Национального Собрания".

Генеральный прокурор, в частности, отметила, что 18 марта следственными органами было получено сообщение о том, что Вазген Галстанян, Артур Саркисян, Мовсес Шарбатян, Айк Шахназарян, Тигран Топалян, Игорь Саркисян и другие лица готовились совершить акт терроризма и захватить власть в период с июля 2024 года по 14 марта 2025 года. На основании представленных материалов 18 марта 2025 в Следствененгм комитете РА было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 43-308 и части 1 статьи 43-419 Уголовного кодекса РА.

3 июля прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия, представил предложение обратиться в компетентный орган с ходатайством о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении лица, пользующегося иммунитетом от уголовного преследования. В соответствии с представлением надзорного прокурора в ходе расследования получены достаточные факты, дающие основание для возбуждения публичного уголовного преследования в отношении депутата Национального Собрания Республики Армения восьмого созыва Артура Саркисяна.

Так, Вазген Галстанян, не достигнув поставленной им цели по захвату власти в течение нескольких месяцев движения под названием "Священная борьба", с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь ее не разрешенным способом. Для достижения этой цели ряд участников движения, в том числе Артур Саркисян, Арсен Казарян, Айк Шахназарян, Мовсес Шарбатян, Тигран Топалян, Лидия Манташян, Грайр Акопян, Каро Окумушян, Игорь Саргсян, Ара Ростомян, Арман Исраелян, Агван Аршакян, Армен Алексанян, Мигран Махсудян, Давид Галстян и другие лица, в составе группы по предварительному сговору приобрели необходимые средства и инструменты для совершения терроризма и захвата власти, создав иные условия для подготовки к захвату власти. Для реализации своей преступной цели Артур Саркисян, Вазген Галстанян и другие члены преступной группы планировали совершить акты терроризма, а именно общественно опасные деяния, сопровождающиеся угрозой лишения жизни мирных граждан, причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причинения имущественного ущерба в крупных размерах, преследуя тем самым цель устрашения населения, создания неконтролируемой обстановки среди населения, дезорганизации деятельности органов государственной власти.

В рамках подготовки к осуществлению вышеуказанных преступных деяний члены преступной группы, в том числе Артур Саркисян, с января 2025 года завербовали более 2000 человек для включения в многочисленные ударные группы через участников и сторонников движения. Они нанесли на карту Еревана основные улицы , на которых планировалось совершить ряд терактов. Члены преступной группы заказали и приобрели тысячи зажигательных устройств, предназначенных для взрывов, а также острые металлические детали, пригодные для повреждения покрышек транспортных средств и парализующие движение, краски и масла для заливки стекол транспортных средств и дорог, которые хранили в соответствующих тайниках, продолжали операции, направленные на вербовку людей для включения в ударные группы. При этом они заверяли завербованных граждан в том, что запланированные операции являются единственным способом достижения успеха.

Артур Саркисян, Вазген Галстанян и другие члены преступной группы не смогли совершить задуманное преступление ввиду их раскрытия сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения.

Исходя из вышеперечисленного, генпрокурор просит Национальное Собрание РА дать согласие на уголовное преследование Артура Саркисяна.