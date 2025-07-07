Понедельник, 7 Июля 2025 10:34

АрмИнфо. Преподавателю Российско-Армянского университета, политологу Карену Игитяну запретили въезд в Армению. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Игитян.

"Итак, друзья, мне запретили въезд в Армению. Возвращался в Ереван из Пятигорска, где участвовал в "Кавказском диалоге", говорил о радикализме, который Турция распространяет на Кавказе.

По прибытии в Армению сотрудники Пограничных войск СНБ объявили, что въезд в страну мне запрещён. К сотрудникам СНБ и Службы безопасности аэропорта - никаких вопросов: вели себя максимально корректно и профессионально. А вот к правящим в Армении силам вопросы есть - риторические.

В чем причина запрета? В том, что выступал в защиту Армянской Апостольской Церкви в СМИ? Или говорил о радикализме, который распространяет Турция?

Я прожил и проработал в Армении последние 16 лет. Жаль, что сейчас не увижусь с родственниками, коллегами-преподавателями, друзьями и студентами. Преподаватели поймут, что особенно огорчает в этой ситуации: переживаешь за тех ребят, которые ждали наших лекций, хотели писать дипломные работы под моим руководством.

В любом случае, это не конец, а начало нового этапа. Будем на связи", - написал политолог.

Отметим, что это не первый случай, когда власти Армении запрещают въезд в страну этническим армянам. Ранее такой участи удостоился политолог Андпаник Ованнисян, глава армянской общины Франции, дашнакцакан Мурад Папазян и ряд других активных членов АРФ "Дашнакцутюн" за рубежом, критикующих действующие власти Армении и их политический курс.