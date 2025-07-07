Понедельник, 7 Июля 2025 10:31

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на утверждения о возможном использовании армянской территории в военных целях.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян касаясь этой темы, в частности, заявила: "В ответ на некоторые вымышленные новости, появившиеся в прессе, Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств".

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины выступило с утверждением, что РФ якобы расширяет свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. В частности, что якобы Кремль ускорил комплектование своей базы в Гюмри с целью дестабилизации ситуации Южном Кавказе.