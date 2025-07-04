Пятница, 4 Июля 2025 17:55

АрмИнфо. Политическое выживание власти Никола Пашиняна теперь меньше зависит от популярности и больше является прямым следствием глубокого и всеобъемлющего вакуума доверия в политической системе Армении. Об этом говорится в исследовании зампредседателя общественной организации <Центр права и свободы> Ваче Тамразяна, которое представляет собой всесторонний анализ рейтингов общественного одобрения и доверия к премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну и его правительству - с момента Бархатной революции 2018 года до середины 2025 года.

По мнению эксперта, это создает хрупкий и нестабильный политический баланс на пути к важным парламентским выборам 2026 года.

В данном исследовании время правления Пашиняна разделено на три этапа.

Первый этап (2018 г.- середина 2020г) - эпоха революционного мандата, характеризующаяся рейтингами одобрения выше 80%. Этот период отмечен надеждой и обещанием новой Армении, свободной от прошлой коррупции и застоя.

Второй этап охватывает конец 2020г. и 2021г. - период 44-дневной войны, приведшей к необратимому падению общественного доверия. Военное поражение и последующее трехстороннее соглашение о прекращении огня (от 9 ноября 2020г. - ред.), воспринятое широкой общественностью как национальное унижение, вызвали катастрофический и необратимый обвал общественного доверия. Рейтинги одобрения Пашиняна, которые до войны превышали 84%, резко упали и в последующие годы стабильно оставались на уровне низких двузначных показателей. <Этот разрыв между лидером и обществом оказался фундаментальным и невосполнимым>, - говорится в исследовании.

Несмотря на этот обвал, партия Пашиняна <Гражданский договор> одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах 2021 года. Однако этот парадоксальный результат не свидетельствовал о восстановлении народного мандата, а лишь подчеркивал глубокий вакуум доверия в армянской политике. <Убедительная победа партии Пашиняна, восстановившая его мандат - не из-за народного одобрения, а на фоне глубокого общественного отторжения альтернативы>, - отметил Тамразян.

Третий и текущий этап правления Пашиняна (2022 - 2025гг) сопровождается одобрением лишь небольшой части населения (11-17%) и ознаменовался чередой тяжелых событий: военным вторжением Азербайджана, длительной блокадой Лачинского коридора и, в конечном итоге, военного захвата в сентябре 2023 года и этнических чисток в Нагорном Карабахе. Однако именно в этот период проявился новый четкий народный мандат - решительная поддержка исторического курса внешней политики правительства в сторону диверсификации от России к Западу.

<Этот стратегический поворот - отход от традиционной зависимости от России и более глубокое вовлечение с Западом - является не просто проектом, продвигаемым правящей элитой. Он основан на параллельном и драматическом сдвиге в общественном мнении армян, сформировавшемся в период войны и ощущении покинутости со стороны давнего союзника. Несмотря на то, что правительство Пашиняна ведёт борьбу за внутреннюю легитимность на многих фронтах, оно обладает чётким и укрепляющимся народным мандатом на эту историческую смену геополитического курса>,

- говорится в исследовании.

По мнению Тамразяна, эта прозападная настроенность кристаллизовалась вокруг вопроса европейской интеграции. Поддержка вступления в ЕС вышла за рамки узкопрофессиональных кругов и превратилась в мнение большинства. Это дало правительству Пашиняна народный мандат на объявленную политику более глубокой интеграции с ЕС, включая официальные шаги по началу процесса членства.

<Этот мандат во внешней политике резко контрастирует с низким уровнем поддержки правительства по многим внутренним вопросам>, - заметил эксперт.

Исследование коснулось также курса Пашиняна на достижение мира с Азербайджаном и урегулирования отношений. В текущих реалиях, как отмечает эксперт, наблюдается общественная двойственность в отношении Азербайджана и Турции. Пока армянское правительство активно продвигает повестку мира, в том числе проект <Перекрёсток мира>, направленный на урегулирование отношений и открытие границ с соседями, общество остаётся скептически и противоречиво настроенным, о чем свидетельствуют проведенные в этот период все опросы. Порядка 80% армянского населения не поддерживают любые уступки Азербайджану в обмен на мир. Это, по словам Тамразяна, является серьёзным препятствием для переговоров, особенно по требованию Баку внести изменения в Конституцию Армении.

<Таким образом, правительство оказалось в сложной ситуации: оно продвигает мирную повестку, которую общество в принципе желает, но фактически отвергает, считая цену мира чрезмерно высокой, а надёжность переговорщиков - отсутствующей. Это внутреннее противоречие создаёт постоянную политическую уязвимость, которую оппозиция систематически использует, представляя любые возможные уступки как предательство или капитуляцию>, - говорится в исследовании.

По мнению эксперта, власть Никола Пашиняна развивается в узле противоречий: у неё сильный мандат в сфере внешней политики, но слабый - для внутренней повестки. <Её главная сила - не собственная популярность, а слабость конкурентов. В этом парадоксе - стремлении к миру и отвержении его цены, курсе на Запад и недоверии ко всем великим державам, разочаровании в демократии и отвержении авторитаризма - кроется главный вызов для любой власти в Армении в обозримом будущем.

Результаты выборов 2026 года и устойчивость нации будут зависеть от того, как будет разрешена эта фундаментальная задача.