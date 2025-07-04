Пятница, 4 Июля 2025 17:52

АрмИнфо. Включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО армянский Кафедральный собор Ани, расположенный на территории археологической местности Ани, после реставрации будет функционировать как мечеть. Об этом пишет ermenihaber.am со ссылкой на госагентства Anadolu.

"Нигде не упоминается о том, что этот средневековый город и церковь являются армянскими. Кафедральный собор Ани представляется как мечеть Фетхие. Но при этом упоминается, что архитектором собора был Трдат",- пишет источник.

"Мы также знаем Трдата как архитектора, который отреставрировал купол мечети Святой Софии в Стамбуле. Трдат был приглашен в Стамбул из Ани, он отреставрировал купол мечети Святой Софии, затем вернулся в Ани и завершил это сооружение", - рассказал руководитель раскопок в археологической местности Ани Мухаммед Арслан.