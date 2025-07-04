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АрмИнфо. Включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО армянский Кафедральный собор Ани, расположенный на территории археологической местности Ани, после реставрации будет функционировать как мечеть. Об этом пишет ermenihaber.am со ссылкой на госагентства Anadolu.
"Нигде не упоминается о том, что этот средневековый город и церковь являются армянскими. Кафедральный собор Ани представляется как мечеть Фетхие. Но при этом упоминается, что архитектором собора был Трдат",- пишет источник.
"Мы также знаем Трдата как архитектора, который отреставрировал купол мечети Святой Софии в Стамбуле. Трдат был приглашен в Стамбул из Ани, он отреставрировал купол мечети Святой Софии, затем вернулся в Ани и завершил это сооружение", - рассказал руководитель раскопок в археологической местности Ани Мухаммед Арслан.
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|В парламенте Армении обсуждается вопрос о даче согласия НС на уголовное преследование Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Ереван выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Вашингтоном
|Пашинян высоко оценивает видение Трампа прекращения конфликтов и установления мира во всем мире
|Самвел Карапетян в судебном порядке требует извинений от Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за клевету
|Политолог: Армении нужны механизмы, чтобы никогда не концентрировать всю власть в руках одного человека
|Экс-премьер Армении выступил в защиту арестованного Самвела Карапетяна
|Вице-премьер РА: Армения высоко ценит постоянную поддержку США усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Глава САР: Действия армянских властей убивает бизнес и приведет к оттоку инвестиций в страну
|Поведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид Ананян
|Оттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: Посол
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|Адвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об аресте
|Армения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграции
|Мирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограничений
|Плановые отключения электроэнергии 4 июля
|В Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультации
|СК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмы
|Армения выразила желание стать членом ШОС
|Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тыс
|Министр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИ
|Пашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РА
|Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
|Вице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 года
|Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
|В Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республику
|Ардшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт Mastercard Business
|Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млн
|Армения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсации
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