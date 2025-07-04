Пятница, 4 Июля 2025 17:18

АрмИнфо. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" ставит в Национальном Собрании постановку очередной части Марлезонского балета. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил адвокат Рубен Меликян.

По его словам, только что он покинул здание Следственного комитета, где в рамках уголовного дела, возбужденного против лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна, уже задержаны 15 человек. "Сегодня к этому списку прибавился общественно­политический деятель Ваагн Чахалян. Скоро закончится очередная часть Марлезонского балета в парламенте, где обсуждается вопрос об Артуре Саркисяне. Так что не исключено, что количество задержанных и арестованных приблизится к 17", - отметил адвокат.

Меликян добавил, что Ваагн Чахалян обратился к нему с просьбой стать его адвокатом. "Но с учетом большой загруженности, а также имея в виду требование законодательства о том, что один задержанный или арестованный должен иметь одного адвоката, я посоветовал Чахаляну пока привлечь общественного адвоката, пока ситуация не прояснится", - подчеркнул Рубен Меликян.

Напомним, что ранее адвокат Сергей Арутюнян сообщал журналистам о предъявлении архиепископу Баграту Галстаняну обвинений в подготовке терактов, массовых беспорядков и захвата власти. Адвокат подчеркнул, что и он, и его подзащитный считают предъявленные ему обвинения политическим преследованием. Ранее Следственный комитет сообщал, что в рамках движения <Священная борьба>, инициатором и руководителем которого является архиепископ Баграт Галстанян, был подготовлен план по захвату власти и осуществлению терактов. В опубликованных Следственным комитетом аудиозаписях содержатся заявления предположительно Галстаняна и других участников движения о парализации государственной системы, создании хаоса и проведении быстрых силовых акций небольшими группами.