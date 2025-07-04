Пятница, 4 Июля 2025 15:07

АрмИнфо. Оккупационный азербайджанский режим проводит 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в деарменизированном Степанакерте.

Согласно азербайджанским СМИ, в саммите участвуют президент Ирана Масуд Пезешкиан, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и представители ряда других государств.

В ходе своего выступления на саммите Алиев вновь похвастался оккупацией Арцаха и озвучил очередные требования к Армении, в их числе и незаконное требование заселения Республики Армения азербайджанцами.

Независимые эксперты склонны считать, что визит в оккупированный Степанакерт, в том числе и дружественно настроенных к Армении государств, таких как Иран, Туркменистан свидетельствует о том, что внешняя политика действующих властей Армении потерпела фиаско.