Пятница, 4 Июля 2025 11:25

АрмИнфо. Глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян подал судебный иск против депутатов правящей фракции <Гражданский договор> Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за оскорбительные высказывания и клевету. Информация об этом размещена на портале судебной информации Datalex.am.

Карапетян требует от суда обязать Арсена Торосяна и Айка Конджоряна публично извиниться перед Самвелом Карапетяном за оскорбительные выражения и опровергнуть сведения, высказанные ими во время выступления с трибуны Национального Собрания РА 17 и 18 июня, а также выплатить компенсацию в размере 9 млн драмов.

Напомним, что тогда экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян с парламентской трибуны обвинил Карапетяна в связях с <Лубянкой> - ФСБ (по версии Торосяна - <Люблянка>).

Конджорян, в свою очередь, сравнил клобук Католикоса Всех армян Гарегина II с <боеголовкой>, под которой, <собрались всевозможные преступники: олигархи, бывшие грабители, изгои, святотатцы и фальсификаторы>, <все собрались под этой боеголовкой хотят выстрелить в государство>. <А вчера под этой боеголовкой плавно появился и владелец ЭСА Самвел Карапетян>, - сказал он. Конджорян также заявил, что Самвел Карапетян <взял на себя защиту некоторых безнравственных священников, имея агентурные амбиции, выступая в качестве так называемого троянского коня>. Вместе с тем, он обвинил бизнесмена в том, что последний <на протяжении десятилетий использовал и грабил армянский народ и Республику Армения, получал государственное имущество по ценам в 10-100 раз дешевле и взамен где-то что-то незначительное строил, представляя это как благотворительность>.

Напомним, что меценат и президент ГК <Ташир> Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премье-рминистра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

1 июля штаб Самвела Карапетяна сообщил, что 4 июля в 18:00 в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), стартует марш к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. <Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен>, - говорится в обращении.