Пятница, 4 Июля 2025 10:10

АрмИнфо. Отношение властей: запугивания, незаконная национализация и т.п., убивает бизнес и приводят к тому, что бизнес вообще не будет инвестировать в Армению. Такого мнения придерживается президент Союза армян России Ара Абрамян.

Глава САС констатировал, что российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, ранее задержанный в Ереване за поддержку Армянской Апостольской Церкви, никогда не занимался политикой. По словам Абрамяна, он с первых дней принимал участие в деятельности Союза армян России, возглавлял Калужское региональное отделение САР, но ни при бывших президентах Армении, ни сейчас, он не занимался политикой.

"Нелепо расценивать его заявление о том, что "мы по-своему решим этот вопрос" как политическое заявление. Возможно, под словом "по-своему" он имел в виду, что придёт к Пашиняну и скажет, что не дело так в отношении церкви себя вести. Что давайте не будем позорить целый народ.

Вера, церковь - это основа нашей жизни, наша защита. Нельзя идти против Бога. Посмотрите на Россию. Именно вера в Бога давала и даёт силу народу бороться за правду. А взять и использовать короткое высказывание Карапетяна, чтобы провести в ускоренном порядке национализацию его частного бизнеса - это недопустимо", - заявил президент Союза армян России в интервью порталу haypress.am.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.