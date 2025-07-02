Среда, 2 Июля 2025 11:06

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян в очередной раз обратился к вопросу прекращения вещания российских телеканалов в Армении.

На своем Telegram-канале он отметил, что не нужно выдумывать виновных, достаточно просто включить телевизор. "Читая реакцию моих российских коллег на мое заявление о том, что пора серьезно обсудить вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении, невольно задаюсь вопросом: неужели никто из этих уважаемых людей не задается вопросом: почему? Это надо прекратить. Либо вы прекратите это делать, либо это сделаем мы", - написал Ален Симонян.

Напомним, что накануне в беседе с журналистами спикер высказался за прекращение вещания российских телеканалов на Армению. Он назвал "дегенератами" тех российских журналистов, которые нагнетают атмосферу и негативно влияют на армяно-российские отношения. Спикер заявил, что настало время всерьез обсудить вопрос прекращения вещания российских телеканалов в армянском мультиплексе. "Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их государственные каналы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан", - заявил Симонян.