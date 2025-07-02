Среда, 2 Июля 2025 10:04

АрмИнфо. В Азербайджане на 4 месяца демонстративно арестованы 8 граждан России, попавших под горячую руку в очередном витке напряженности между Москвой и Баку. Им инкриминируется "участие в наркотрафике из Ирана и совершении IT-преступлений". Об этом сообщает АПА.

При этом в распространенных фото и видеокадрах задержания видно, что российских граждан сильно избили и обращались унизительно. Уже известно, что среди задержанных находятся 40-летний бизнесмен Антон Драчёв, сооснователь онлайн-химчистки Airo и 30- летний разработчик Дмитрий Безуглый, который работал в VK и "Яндексе", а также 35- летний турист из Екатеринбурга, решивший провести сой отпуск в Баку.

Ранее азербайджанская сторона заключила под стражу на два месяца российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов.

Примечательно, данный постановочный судебный процесс в лучших азербайджанских традициях был инициирован в Баку после того, как в Екатеринбурге задержали членов организованной преступной группировки, убивающих своих же соотечественников на российской территории в период с 2001 года по 2011 год.