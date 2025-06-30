Понедельник, 30 Июня 2025 16:41

АрмИнфо. В Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли к сведению, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян вновь отказался приехать на это мероприятие. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Кыргызстане.

"Мы исходим из того, что главы наших государств, когда они встречались в составе ОДКБ, приняли к сведению тоже факт отношения Армении к ОДКБ. Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ. Включая, кстати, уплату взносов", - сказал глава МИД России.

Однако, по его словам, заявления руководства Армении говорят о том, что тенденции развиваются в многовекторном контексте. Лавров напомнил, что премьер-министр Армении заявил недавно, что скоро придется выбирать между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

"Кто-то из руководства Армении заявил, что в ближайшее время придется окончательно определяться с ОДКБ. Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу", - подытожил российский дипломат.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.