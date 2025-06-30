Понедельник, 30 Июня 2025 16:04

АрмИнфо. Парламентская делегация Армении, находящаяся с рабочим визитом в Вашингтоне, встретилась с представителями ряда авторитетных аналитических и мозговых центров.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, делегация встретилась с заместителем директора Центра исследований Конгресса США, аналитиком по России и Европе Кори Велтом и аналитиком по Европе Сарой Хардинг, чтобы обсудить армяно- американские отношения и региональные проблемы.

Внешнеполитические приоритеты Армении и детали мирного процесса с Азербайджаном были обсуждены со старшим директором Евразийского центра Атлантического совета Джоном Хербстом и аналитиками центра.

На встрече со старшим директором по Евразии Международного республиканского института США (IRI) Стивеном Никсом депутаты НС подчеркнули важность сотрудничества Международного республиканского института с парламентом и выразили надежду, что эти программы будут носить постоянный характер.

Делегация также встретилась с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни. В ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений Армения-США, роль армянской общины в Америке и вопросы, связанные с вовлечением организаций.

На встрече со Стивом Беккерманом - директором по политике и связям с правительством Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), и Марвином Фойером - директором по политике и стратегическим вопросам, обсуждалась ситуация безопасности на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с отношениями Армения - США и Армения-Израиль.

На встрече с Джейсоном Айзексоном - директором по политическим вопросам Американского еврейского комитета (AJC), и членами комитета депутаты Национального собрания представили особенности внешней политики Армении и характер отношений Армения-Израиль.

На встрече с Мириам Ланско - директором Евразийского региона Национального фонда за демократию (NED), и экспертами обсуждались программы, реализуемые фондом в Армении, вопросы, связанные с развитием демократических институтов.

Депутаты представили процесс демократических реформ в Армении.