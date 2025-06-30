Понедельник, 30 Июня 2025 10:13

АрмИнфо.Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Об этом на своей странице в Facebook написал член Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат Национального Собрания РА Ишхан Сагателян, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

В своем посте в X глава французского государства на армянском языке отметил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром РА Николом Пашиняном выразил ему солидарность в этой сложной внутриполитической ситуации. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", - написал французский лидер. В том же посте Макрон подтвердил, что поддерживает "смелые усилия Армении по мирному урегулированию с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией".

В этой связи, Ишхан Сагателян заявил следующее: "Уважаемый президент Эммануэль Макрон! Ваша "поддержка" Никола Пашиняна на самом деле способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе. В последние годы, когда высокопоставленные должностные лица ЕС и вы поощряли власти Армении на так называемые "смелые шаги", это закончилось катастрофой для нашей нации. Этнические чистки и перемещение армян в Арцахе являются трагическим свидетельством этого. В международных отношениях подобные заявления обычно рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости нападать на армяно- французскую дружбу и легитимировать установление диктатуры в Армении под именем демократии".