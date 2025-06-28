Суббота, 28 Июня 2025 12:54

АрмИнфо. Андраник Симонян назначен директором Службы национальной безопасности Армении.

Решение о назначении 28 июня подписал премьер- министр РА Никол Пашинян.

"Руководствуясь частью 6 статьи 9 Закона "О государственной службе" и частью 4 статьи 4.1 Закона "Об органах национальной безопасности" назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности", - говорится в решении премьера, которое распространила пресс-служба правительства.

Еще одним решением Пашиняна, Симонян освобожден от должности заместителя директора СНБ.

Напомним, что 18 июня глава армянского правительства уволил Армена Абазяна с должности главы Службы.