Суббота, 28 Июня 2025 12:28

АрмИнфо. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна был ожидаем. Это не правовой процесс, а очередной акт политической пьесы, поставленной тем, кто узурпировал власть. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

По его словам, конечная цель этой пьесы ясна и шокирует: цель - Его Святейшество Патриарх, Армянская Апостольская Церковь как последний оплот национальной идентичности. "Это не вендетта против отдельных лиц, это систематическая программа, направленная против нашей исторической памяти, духовной идентичности и жизнеспособности государственности. Предпринимается попытка уничтожить духовный дом и святилище, где армянский человек все еще может преклоняться, все еще может черпать силы, все еще может помнить, кто он есть. Готовы ли мы к сопротивлению? Осознаем ли мы, что это битва, которая выходит за пределы земли, границ и структур, последняя битва за нашу идентичность. Требуются бдительность, трезвость и готовность. Каждый из нас должен решить внутри себя, оставаться равнодушным или отстаивать свою совесть, свою нацию и свою церковь. Будьте готовы встать по первому призыву. Сегодня в руках всех нас находится не только ключ к сегодняшнему выживанию, но и повторное открытие исторической миссии формирования завтрашних планов в соответствии с посланием наших предков", - написал Давид Ананян.

Напомнимв, что сегодня суд принял решение об аресте сроком на два месяца предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Этому предшествовали события вокруг Первопрестольного Эчмиадзина, на территорию которого ворвались представители силовых структур в целях задержания архиепископа. Однако, встретив сопротивление со стороны духовенства и прихожан они были вынуждены отступить. Впоследствии сам архиепископ явился в Следственный комитет, где и был задержан.

Отметим также, что по всей видимости на фоне происходящих в Армении событий вокруг ААЦ, в Грузии выступили в защиту Грузинской Православной церкви. Выступая накануне с годовым отчетом в Парламенте страны премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил следующее: "Мы не допустим произвола в отношении государства, будем противостоять любым попыткам подорвать государственные институты и нашу Мать-Церковь. Правительство будет решительно противостоять любым попыткам посягательства на государственный суверенитет, подрыва идентичности государства и навязывания ложных ценностей, что на протяжении многих лет осуществлялось за счет внешнего финансирования, скрытого от общественности".